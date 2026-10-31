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Mek i Rita: Zamjena životnih uloga

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Izvor:

ATV

31.10.2026 19:28
Мек и Рита: Замјена животних улога

„Mek i Rita” je američka fantastična komedija iz 2022. godine, u režiji Kejti Aselton (Katie Aselton).

Radnja prati tridesetogodišnju Mek, koja se nakon vikenda u Palm Springsu misteriozno pretvara u sedamdesetogodišnju ženu, Ritu, koju tumači Dajen Kiton. Dok pokušava da pronađe način da se vrati u svoje mlado tijelo, Mek počinje da prihvata novi izgled, uživa u slobodi i otkriva da život može biti zanimljiv u svakom životnom dobu.

Dajen Kiton, koja tumači glavnu junakinju u njenom starijem izdanju, bila je i jedna od producentkinja filma.

„Mek i Rita” nedjelja u 22 časa.

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