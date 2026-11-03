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Bitno: Domaća proizvodnja

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Izvor:

ATV

03.11.2026 11:24
Битно: Домаћа производња
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o domaćoj prozvodnji, od naših potencijala do uspjeha na svjetskom tržištu.

Domaće. Kvalitetno. Naše. Lako je reći, a mnogo teže napraviti. Iza svakog proizvoda iz Srpske stoje ljudi koji su krenuli od malog. Od nekoliko litara mlijeka, jedne mašine, jedne ideje. Danas zapošljavaju, ulažu i izvoze. Ali kad je riječ o domaćem, nije bitno samo proizvesti. Bitno je da kupac prepozna, izabere i ponovo se vrati. Kako se to postiže, pitaćemo one koji domaći proizvod vode daleko izvan granica Srpske.

Za „Bitno” govore: Aleksandar Ljuboja, direktor Područne privredne komore Banjaluka, Radislav Filipović, generalni direktor kompanije „Nova Alumina”, Nenad Vukoje, vlasnik mljekare „Pađeni”, i Duško Skakić, vlasnik firme „GBT Sportska oprema”.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Dragana Božić

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