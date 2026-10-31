Energo klub: Domaće energo aktuelnosti

Da li RiTE Ugljevik konačno nesmetano proizvodi struju?

Da li je prestao uvoz struje u Republiku Srpsku?

Kako teku radovi na objektima HE Dabar?

Da li je dovodni tunel konačno završen?

Da li je završen remont pogona u HE Na Drini?

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.



Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” subota u 18 časova i 20 minuta.