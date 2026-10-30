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Narod priča: Porodica Marković iz Šipova

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Izvor:

ATV

30.10.2026 16:10
нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana vas ove subote vodi na Pljevske podove, u Šipovo, gd‌je vas očekuje priča o porodici Marković, koja već tri generacije čuva porodičnu tradiciju i živi od stočarstva, uz stado od 400 ovaca i krdo od čak 100 konja.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.

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ATV

Biljana Stokić

Narod priča

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