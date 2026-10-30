Logo

Bitno: MMA - sportski fenomen koji osvaja region

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

30.10.2026 10:10
Битно: ММА - спортски феномен који осваја регион
Foto: atv

„Bitno” o MMA sportskom fenomenu koji osvaja region.

Za „Bitno” govore: Predrag Stanković iz Kluba borilačkih sportova „Hektor”, Denis Marjanović i Stefan Dobrijević iz Kik-boks kluba „Ares džim”, Ivan Dragićević, novinar ATV-a, i Marko Petrak, osnivač podkasta „Inkubator”.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Andrej Knežević.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Bitno

Andrej Knežević

MMA

Više iz rubrike

У другом плану: Ана Тришић Бабић

Emisije

U drugom planu: Ana Trišić Babić

18 h

0
На глобалном плану: Од руског дизела до изборних преокрета

Emisije

Na globalnom planu: Od ruskog dizela do izbornih preokreta

1 d

0
Битно: Тероризам

Emisije

Bitno: Terorizam

1 d

0
Битно: Бањалучки проблеми

Emisije

Bitno: Banjalučki problemi

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima