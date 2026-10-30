Bitno: MMA - sportski fenomen koji osvaja region

„Bitno” o MMA sportskom fenomenu koji osvaja region.

Za „Bitno” govore: Predrag Stanković iz Kluba borilačkih sportova „Hektor”, Denis Marjanović i Stefan Dobrijević iz Kik-boks kluba „Ares džim”, Ivan Dragićević, novinar ATV-a, i Marko Petrak, osnivač podkasta „Inkubator”.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Andrej Knežević.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.