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U prvom planu: Ljubinko Mitrović

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Izvor:

ATV

31.10.2026 15:00
У првом плану: Љубинко Митровић

U novom izdanju emisije „U prvom planu” gost je profesor Ljubinko Mitrović, koji će govoriti o imovini, Ustavnom sudu i potrebi za promjenom Ustava, novim ustavnim rješenjima u Republici Srpskoj i zakonu o predsjedniku.

Ko može poništiti odluke visokog predstavnika? Da li slabljenje međunarodnog intervencionizma znači da je vrijeme da domaći političari preuzmu odgovornost? Koliko su sporne odluke koje se odnose na sastav CIK-a BiH?

„U prvom planu” odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Ljubinko Mitrović

Ustavni sud BiH

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