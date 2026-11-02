Važno: Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH

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Foto: atv

„Važno“ večeras u 21 čas i 21 minut o sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH.

Za „Važno“ govore Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Aleksandar Pavić, politički analitičar i Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske. Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Dejan Rauš. „Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.

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