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Važno: Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH

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Izvor:

ATV

02.11.2026 15:01

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Важно: Сједница Савјета безбједности Уједињених нација о стању у БиХ
Foto: atv

„Važno“ večeras u 21 čas i 21 minut o sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH.

Za „Važno“ govore Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Aleksandar Pavić, politički analitičar i Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.

Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Dejan Rauš.

„Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.

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ATV

Dejan Rauš

važno

Srđan Mazalica

Marko Romić

Komentari (1)

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