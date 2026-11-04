Kako napuniti potrošačku korpu, a ne isprazniti novčanik?

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U novom izdanju emisije „Bez plana” govorimo o nastojanjima sindikata, poslodavaca i Vlade da utvrde kolika bi najniža plata trebalo da bude kako bi pokrila osnovne troškove života.

Otvara se i pitanje cijena komunalnih usluga i ostalih računa, ali i kako iz ugla potrošača rasporediti primanja, podmiriti sve obaveze i napuniti potrošačku korpu, a da novčanik ne ostane prazan. Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković. „Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.

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