Bitno: Epidemija zaboravljanja i budućnost mozga

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o inteligenciji, pameti, mentalnim štakama, epidemiji zaboravljanja i budućnosti mozga.

Jesmo li pametniji, zbog čega smo i koliko gluplji, možemo li zbog svega toga biti srećniji?

Za „Bitno” govore: prof. dr Milica Drobac Pavićević, Centar za nadarenost „Naum”, Rastko Zeljković, predsjednik Mense BiH, dr Miljan Tešić, neurolog i Goran Drobnjak iz Kvizaškog udruženja Banjaluke.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Andrea Jaglica.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.