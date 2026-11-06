Riječi i slike: Ljubav i umjetnost

Izvor:
ATV
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„Riječi i slike” američka je romantična komedija-drama iz 2013. godine, u režiji Freda Šepisija.
Radnja filma smještena je u prestižnu privatnu školu, gdje se susreću Džek Markus, ekscentrični profesor engleskog jezika, i Dina Del Santo, nova nastavnica umjetnosti i nekadašnja uspješna apstraktna slikarka. Njihov prvi susret obilježen je međusobnim nadmudrivanjem i suprotstavljenim pogledima na umjetnost, a ubrzo započinju raspravu o tome šta ima veću moć, riječ ili slika. Svoje nadmetanje prenose i na učenike, podstičući ih da kroz pisanje i slikanje dokažu vrijednost sopstvenog umjetničkog izraza. Ipak, iza duhovitih prepirki i intelektualnih izazova kriju se lične nesigurnosti, razočaranja i unutrašnji demoni sa kojima se oboje suočavaju. Dok se njihovo rivalstvo postepeno pretvara u privlačnost, Džek i Dina otkrivaju da umjetnost, ljubav i međusobno razumijevanje mogu biti put ka novom početku.
U glavnim ulogama su Klajv Oven i Žilijet Binoš, a film kroz njihove likove istražuje zanimljivo pitanje: može li jedna slika izraziti ono što hiljade riječi ne mogu?
„Riječi i slike” nedjelja u 22 časa.
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