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U prvom planu: Radovan Kovačević

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Izvor:

ATV

07.11.2026 13:30
U prvom planu: Radovan Kovačević

U novom izdanju emisije „U prvom planu” gost je Radovan Kovačević, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

„U prvom planu” odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Radovan Kovačević

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