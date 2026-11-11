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Bez plana: Vil Roberts

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Izvor:

ATV

11.11.2026 14:45
Bez plana: Vil Roberts
Foto: atv

Američki glumac Vil Roberts, koji je u ostvarenju Kristofera Nolana „Openhajmer” oživio lik generala Džordža K. Maršala, gost je emisije „Bez plana”

Roberts iza sebe ima višedecenijsku glumačku karijeru tokom koje je ostvario brojne uloge, između ostalog i u serijama „Lucifer” i „Studio siti”. Osim glume, bavi se i kaskaderstvom, a može se pohvaliti i sa dva Ginisova rekorda.

U razgovoru sa voditeljem i urednikom emisije Predragom Ćurkovićem otkriva zanimljive detalje iz svoje karijere, iskustva iz Holivuda, ali i manje poznate priče iz privatnog života.

„Bez plana” srijedom od 20 časova i 30 minuta.

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Tagovi :

ATV

bez plana

Predrag Ćurković

Vil Roberts

Openhajmer

Film

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