Izvor:
ATV
Američki glumac Vil Roberts, koji je u ostvarenju Kristofera Nolana „Openhajmer” oživio lik generala Džordža K. Maršala, gost je emisije „Bez plana”
Roberts iza sebe ima višedecenijsku glumačku karijeru tokom koje je ostvario brojne uloge, između ostalog i u serijama „Lucifer” i „Studio siti”. Osim glume, bavi se i kaskaderstvom, a može se pohvaliti i sa dva Ginisova rekorda.
U razgovoru sa voditeljem i urednikom emisije Predragom Ćurkovićem otkriva zanimljive detalje iz svoje karijere, iskustva iz Holivuda, ali i manje poznate priče iz privatnog života.
„Bez plana” srijedom od 20 časova i 30 minuta.
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