„Bitno”, večeras u 21 čas i 9 minuta, o obnovljivim izvorima energije.

Šta se ulaže u obnovljive izvore energije, koje su ključne strateške odluke?

Kako stanovnici i preduzeća razumiju ulogu proizvođača-potrošača?

Koje su prednosti i mane obnovljivih izvora energije, koliko su zaista „zeleni” i koje zablude prate njihovu primjenu?

Gdje smo na putu energetske tranzicije i kakva je budućnost energije?

Za „Bitno” govore: Milan Baštinac, pomoćnik ministra za elektroenergetiku u Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske, prof. dr Petar Gvero sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Dragan Ostić, asistent za energiju i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu, Amer Jerlagić, stručnjak za energetiku i nekadašnji direktor JP „Elektroprivreda BiH” i Jovica Sjeničić, predsjednik UO Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Andrea Jaglica.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.