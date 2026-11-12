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Bitno: O kvalitetu vazduha

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Izvor:

ATV

12.11.2026 10:21
Bitno: O kvalitetu vazduha
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o kvalitetu vazduha. Vazduh zagađen, upozorenja konstantna, a rješenja ni na vidiku.

Za „Bitno” govore: Prof. dr Mirko Stanetić, specijalista pulmologije, prof. dr Mirjana Delić Jović, v.d. direktora Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske i Duško Solomun, pomoćnik ministra za ekologiju.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Dragana Božić

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