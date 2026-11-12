Bitno: O kvalitetu vazduha

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Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o kvalitetu vazduha. Vazduh zagađen, upozorenja konstantna, a rješenja ni na vidiku.

Za „Bitno” govore: Prof. dr Mirko Stanetić, specijalista pulmologije, prof. dr Mirjana Delić Jović, v.d. direktora Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske i Duško Solomun, pomoćnik ministra za ekologiju. Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić. „Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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