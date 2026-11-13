U drugom planu: Srđan Mazalica

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U novoj epizodi emisije „U drugom planu” iz druge perspektive upoznaćemo Srđana Mazalicu, šefa Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

O d‌jetinjstvu, književnosti, muzici, astrologiji, rodoslovu Mazalica, i onim uspomenama i hobijima, koji mu uvijek izmame osmijeh! Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format„U drugom planu”. Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš. „U drugom planu” petak u 20 časova i 10 minuta.

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