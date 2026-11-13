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U drugom planu: Srđan Mazalica

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Izvor:

ATV

13.11.2026 15:32
U drugom planu: Srđan Mazalica

U novoj epizodi emisije „U drugom planu” iz druge perspektive upoznaćemo Srđana Mazalicu, šefa Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

O d‌jetinjstvu, književnosti, muzici, astrologiji, rodoslovu Mazalica, i onim uspomenama i hobijima, koji mu uvijek izmame osmijeh!

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format„U drugom planu”.

Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.

„U drugom planu” petak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U drugom planu

Milica Nogo

Dejan Rauš

Srđan Mazalica

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