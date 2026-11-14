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Energo klub: Odgovori na aktuelna energo pitanja

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Izvor:

ATV

14.11.2026 13:39
energo novo
Foto: atv

„Energo klub“ i ove nedjelje otvara najaktuelnija energo pitanja.

Poskupljuje struja za privredu u Federaciji BiH, kada će u Republici Srskoj?

Šta je problem sa kupljenim ugljem koji se loži u TE Ugljevik? Koji su noviteti u pogonima HE Bočac?

Kakvi su rezultati HETa?

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.


Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” subota u 18 časova i 20 minuta.

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Tagovi :

ATV

Energo klub

Teodora Bjelogrlić

Bojan Nosović

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