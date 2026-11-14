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Vangard: Misija spasavanja

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Izvor:

ATV

14.11.2026 20:37
Vangard: Misija spasavanja

Film „Vangard” iz 2020. godine, u režiji Stenlija Tonga, akcioni je triler u kojem glavnu ulogu tumači Džeki Čen.

Tang Huanting (Džeki Čen) predvodi međunarodnu bezbjednosnu agenciju„Vangard” čiji je zadatak zaštita klijenata širom svijeta. Kada bogati kineski biznismen postane meta opasne plaćeničke organizacije, pripadnici agencije kreću u akciju kako bi spasili njega i njegovu porodicu. Potraga ih vodi od Londona do Afrike i Dubaija, gdje se suočavaju sa brojnim opasnostima i pokušavaju da spriječe ostvarenje terorističkih planova.

„Vangard” - nedjelja u 22 časa.

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