Bitno: Sujevjerje

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Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o sujevjerju.

Za „Bitno” govore: prof. dr Irena Medar-Tanjga sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Tamara Todorović, psiholog, Dragan Grujić, sveštenik u Sabornom hramu Hrista Spasitelja, Vladimir Vasić, sociolog i Bojan Kljajić, numerolog. Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Andrea Jaglica. „Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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