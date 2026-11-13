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Bitno: Sujevjerje

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Izvor:

ATV

13.11.2026 17:59
Bitno: Sujevjerje
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o sujevjerju.

Za „Bitno” govore: prof. dr Irena Medar-Tanjga sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Tamara Todorović, psiholog, Dragan Grujić, sveštenik u Sabornom hramu Hrista Spasitelja, Vladimir Vasić, sociolog i Bojan Kljajić, numerolog.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Andrea Jaglica.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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Tagovi :

ATV

Bitno

Andrea Jaglica

Sujevjerje

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