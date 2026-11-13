Bitno: Sujevjerje

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o sujevjerju.
Za „Bitno” govore: prof. dr Irena Medar-Tanjga sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Tamara Todorović, psiholog, Dragan Grujić, sveštenik u Sabornom hramu Hrista Spasitelja, Vladimir Vasić, sociolog i Bojan Kljajić, numerolog.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Andrea Jaglica.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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