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Narod priča: Potraga za tartufima

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Izvor:

ATV

13.11.2026 18:49
novi vizual narod priča
Foto: ATV

Biljana vas ove subote vodi u potragu za tartufima. U Krupi na Vrbasu na ovom uzbudljivom zadatku pomoćiće joj glumac Duškom Mazalica i čuveni Vuk Tartuf.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.

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ATV

Narod priča

Biljana Stokić

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