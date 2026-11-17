„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta - odrastaju li generacije koje ne znaju da prihvate 'NE'? Dolazimo li do toga da roditelji, u želji da d‌jeci pruže sve, počinju da im uskraćuju samostalnost, odgovornost i sposobnost da se nose sa životnim problemima?

Jesmo li od nekadašnjeg strogog vaspitanja otišli u drugu krajnost - pretjeranu popustljivost? Roditelji koji rješavaju svaki problem umjesto d‌jece, izbjegavanje zabrana, gubitak autoriteta, a s druge strane sve teže prihvatanje kritike i neuspjeha.

Gd‌je je granica između ljubavi i popuštanja?

Kakve generacije odgajamo i koliko ih zaista pripremamo za samostalan život?

Za „Bitno” govore: Brane Mikanović, redovni profesor pedagogije na Filozofskom fakultetu UNIBL, Ljiljana Krneta, doktor psiholoških nauka, psiholog i Branka Milojević, diplomirani vaspitač, osnivač i rukovodioc predškolske ustanove.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.