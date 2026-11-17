Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta - odrastaju li generacije koje ne znaju da prihvate 'NE'? Dolazimo li do toga da roditelji, u želji da djeci pruže sve, počinju da im uskraćuju samostalnost, odgovornost i sposobnost da se nose sa životnim problemima?
Jesmo li od nekadašnjeg strogog vaspitanja otišli u drugu krajnost - pretjeranu popustljivost? Roditelji koji rješavaju svaki problem umjesto djece, izbjegavanje zabrana, gubitak autoriteta, a s druge strane sve teže prihvatanje kritike i neuspjeha.
Gdje je granica između ljubavi i popuštanja?
Kakve generacije odgajamo i koliko ih zaista pripremamo za samostalan život?
Za „Bitno” govore: Brane Mikanović, redovni profesor pedagogije na Filozofskom fakultetu UNIBL, Ljiljana Krneta, doktor psiholoških nauka, psiholog i Branka Milojević, diplomirani vaspitač, osnivač i rukovodioc predškolske ustanove.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu