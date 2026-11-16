Fudbaleri banjalučkog Borca “broje sitno” do jedne od najvećih utakmica u klupskoj istoriji i okršaja sa Atalantom iz Bergama u Konferencijskoj ligi, a grad na Vrbasu trese nezapamćema fudbalska euforija.

Imal’ karata za Atalantu?” , pitanje je koje se ovih dana najviše da čuti na gradskim ulicama, uz kafu i razgovor u društvu.

FK Borac danas je pustio ulaznice u slobodnu prodaji, a večeras je iz Platonove stiglo obavještenje da je Gradski stadion skoro rasprodat.

U prodaji je ostalo još oko 600 ulaznica za istočnu i zapadnu tribinu, a još uvijek ima mjesta i na sjevernoj tribini na kojoj se priprema i navijačka koreografija sa, kako je navedeno, pletenim šalovima.

Ako niste zauzeli svoje mjesto na Gradskom stadionu za istorijsku fudbalsku noć onda požurite sa kupovinom ulaznice jer vrijeme ističe i sve je manje karata za dvoboj Borca i Atalante.