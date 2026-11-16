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Dragan Stojković Piksi ima novi posao

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АТВ редакција
16.11.2026 10:16

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Dragan Stojković Piksi ima novi posao
Foto: Agencija Anadolija

Legendarni srpski fudbaler i trener Dragan Stojković Piksi ima novi angažman. Prvi put poslije debakla na klupi Srbije, još od prije godinu dana u Leskovcu sa Albanijom, Piksi je pronašao svoj idući posao. Kao što se najavljivalo prethodnih dana, Piksi odlazi u Kinu, gdje je već bilježio lijepe trenerske uspjehe.

U pitanju je kineski klub Šandong Tajšan, ne toliko poznat, čak ni u azijskim okvirima. Za sada nema informacija koliko dugo će biti na klupi Šandonga, kao ni koliko novca će dobiti od Kineza.

Piksi već radio u Kini

Interesantno je da je Dragan Stojković Piksi povratnik u kineski fudbal. Prije nego što će sjesti na klupu Srbije, sada već davne 2021. godine, Piski je trenirao kineski Guangdžou R&F. U tom trenutku radilo se o jednom od najjačih kineskih klubova u kome su plate bile izuzetno visoke, pošto je na pomolu bila ekspanzija tamošnjeg fudbala - koja se doduše završila neslavno.

Piksi je vodio Guangdžou od 2015. do 2020. godine i odlikovao ga je napadački stil fudbala, ali nije uspio da sa ovim klubom dođe do šampionskog pehara. Ukupno, vodio je Guangdžou na 141 utakmici i ostvario je 57 pobjeda, 26 remija i 58 poraza.

Osim na klupi Kineza i reprezentacije Srbije, vodio je i svoju Nagoju.

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Dragan Stojković Piksi

Kina

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