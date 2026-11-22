Fudbaleri Boke Juniors osvojili su Kopa Sudamerikanu, pošto su u finalu odigranom u kolumbijskoj Barankilji savladali brazilski Atletiko Mineiro rezultatom 2:0.

Argentinski velikan tako je stigao do prvog međunarodnog trofeja još od 2008. godine, odnosno prvog velikog kontinentalnog pehara poslije trijumfa u Kopa Libertadoresu 2007.

Junaci pobjede bili su Santijago Askasibar i Migel Merentijel, koji su golovima u 16. i 48. minutu donijeli veliko slavlje plavo-žutima.

Boka je od početka pokazala da želi trofej, a već u trećem minutu Merentijel je propustio nevjerovatnu priliku. Poslije greške golmana Eversona našao se pred praznim golom, ali je pogodio prečku.

Argentinski tim nije odustajao od napada, pa je u 12. minutu Askasibar zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog ofsajda.

Ipak, samo nekoliko minuta kasnije nije bilo spasa za Brazilce. Tomas Aranda je šutirao, lopta se odbila do Askasibara, koji je preciznim udarcem savladao Eversona i donio prednost Boki.

Atletiko Mineiro nije uspijevao da pronađe odgovor na organizovanu igru argentinskog sastava, a pitanje pobjednika praktično je riješeno početkom drugog poluvremena.

U 48. minutu Sebastijan Vilja je asistirao Merentijelu, koji se iskupio za veliki promašaj sa početka utakmice i postavio konačnih 2:0.

Do kraja susreta Boka je sačuvala prednost i stigla do trećeg trofeja Kopa Sudamerikane u klupskoj istoriji, čime je postala rekorder takmičenja.

Poseban značaj ovaj uspjeh ima za predsjednika kluba Huana Romana Rikelmea, koji je kao fudbaler predvodio Boku do posljednje titule u Kopa Libertadoresu 2007. godine.

Veliko slavlje priredili su i navijači argentinskog velikana, kojih je nekoliko desetina hiljada doputovalo u Kolumbiju kako bi podržalo svoj klub.

Osvajanje kontinentalnog trofeja predstavlja nastavak izuzetnog novembra za Boku, koja je samo dvije nedjelje ranije postala šampion Argentine.

Ekipa koju predvodi Rodolfo Aruabarena sada će imati priliku da naredne godine nastupi u Kopa Libertadoresu i pokuša da osvoji sedmu titulu u najprestižnijem južnoameričkom klupskom takmičenju.

(B92)