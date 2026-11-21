Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Najtalentovaniji fudbaler Premijer lige BiH Matej Deket postigao je prekrasan gol za vođstvo Borca na stadionu Grbavica protiv Željezničara sa 1:0.

Borčev biser je potegao sa velike distance te pogodio mrežu iza gola Tarika Abdulahovića. Ovo je jedan od najatraktivnijih golova ove sezone u Premijer ligi BiH. Borac na poluvremenu ima prednost stečenu Deketovim golom. Banjalučani su mnogo bolji rival na ovom derbiju sa 70 odsto posjeda lopte i 11 šuteva prema golu Željezničara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.