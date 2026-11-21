Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Najtalentovaniji fudbaler Premijer lige BiH Matej Deket postigao je prekrasan gol za vođstvo Borca na stadionu Grbavica protiv Željezničara sa 1:0.
Borčev biser je potegao sa velike distance te pogodio mrežu iza gola Tarika Abdulahovića.
Ovo je jedan od najatraktivnijih golova ove sezone u Premijer ligi BiH.
Borac na poluvremenu ima prednost stečenu Deketovim golom.
Banjalučani su mnogo bolji rival na ovom derbiju sa 70 odsto posjeda lopte i 11 šuteva prema golu Željezničara.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu