Poznati su sastavi ekipa pred veliki meč Borca i Atalanta u 4. kolu Konferencijske lige koji se od 21 čas igra u Banjaluci.

Ostvarila se bojazan navijača Borca da Ante Roguljić neće biti spreman za Bergameze. Povreda skočnog zgloba zadobijena protiv Željezničara je spriječila iskusnog krilnog fudbalera od prvog minuta zauzme svoju poziciju. Ovo je veliki hendikep, pogotovo što od ranije nema Stefana Savića, Srđana Grahovca i Andersona Esitija. Kapiten će na početku ovog meča ostati na klupi, nedovoljno spreman poslije pauze koja traje pet mjeseci.

Trener gostiju Mauricio Sari promiješao je napadačke karte u odnosu na susret Serije A protiv Intera. Umjesto vođe navale Nikole Krstovića, u vrhu će biti Đanluka Skamaka, italijanski reprezentativac. Pored njega, Đakomo Raspadori i Poljak Nikola Zalevski.

Ovo su startne postave oba tima:

Borac: (4-3-3) Jurkas - Cipetić, Majers, Karolina, Herera - Jojić, Hiroš, Deket - Sijarić, Vuković, Juričić. Trener: Vinko Marinović.

Atalanta: (4-2-3-1) Sportijelo - Bernaskoni, Skalvini, Kolašinac, Zapakosta - Ederson, Pašalić - Rove, Zalevski - Raspadori - Skamaka. Trener: Mauricio Sari.

Na klupi za rezervne igrače Marinović je ostavio: Šiškovski, Ćetković, Saničanin, Paskval, Rogan, Riđan, Grahovac, Kukavica, Milak, Vranješ, Ogrinec, Romera.

Sari na klupi ima: Belanova, De Ketelare, Elmas, Gaetano, Kamalden, Kesi, Kristensen, Krstović, Obrić, Pardel, Samardžić, Sonconi.