Predsjednik Skupštine FK „Borac“ Stojan Malbašić uvjeren je da crveno-plavi mogu pružiti snažan otpor italijanskoj „Atalanti“, a veliku motivaciju, kako ističe, predstavljaće i podrška navijača na Gradskom stadionu. Malbašić očekuje veliku borbu i dobru igru Borca, a za večerašnji susret prognozirao je rezultat.

„To se najbolje vidi po posjeti. Karte koje su puštene u prodaju nestale su u roku dva dana. Interesovanje je veliko i mislim da je Borac nešto takvo zaslužio i unazad nekih 5, 6 godina igramo u Evropi, igramo dosta uspješno i nadam se da ćemo iščekivanja naše publike koja će doći večeras da nas podrži kroz dobru igru ostvariti i povoljan rezultat“, rekao je Malbašić.

Prema njegovim riječima igrači Borca imaju šansu jer u fudbalu ne pobjeđuje bolji već onaj koji u datom trenutku više želi i koji je trezveniji.

„Nadam se da će Borčevo srce biti večeras jače od Italijana i da ćemo večeras da slavimo“, poručuje Malbašić.

Kako Malbašić navodi, ukoliko se napravi analiza igrača FK Borac, može se vidjeti da su mnogi od njih igrali u klubovima kao što je italijanska Atalanta.

„Mi nismo neka neiskusna ekipa. Međutim, ono što sam rekao, mislio sam da je ta razlika mnogo veća, međutim, nije i zato sam ja optimista i vjerujem u ove naše momke. Oni iz utakmice u utakmicu igraju sve bolje. Žao mi je što nećemo moći igrati u najjačem sastavu zbog povreda pojedinih igrača. Oni koji ih budu mijenjali u ekipi nadam se da će svoj posao da odrade najbolje što mogu“, govori Malbašić.

Govoreći o trenutnim slabostima sa kojima se suočava FK „Atalanta“, Malbašić govori da bi to fudbaleri banjalučkog Borca mogli iskoristiti kao prednost, ali se ne trebaju ni potcijeniti.

„10.000 ljudi kao podrška su posebna motivacija i kad se čuje uzdah svakog od njih“, govori Malbašić.

Malbašić se osvrnuo i na one teške i krizne trenutke u FK Borcu poput neredovnih plata, problema sa strujom, grijanjem i drugih, ali kako kaže bio je dio i onih teških i ovih dobrih dana te mu je drago što je svakom od njih svjedočio i neupitno ostao uz crveno-plave.

„U penziji sam dvije godine i dalje radim i dalje sam uz svoj Borac i uživam u ovim finim rezultatima i trenucima. Jednu veliku prekretnicu napravio je Vico Zeljković i Borac je napravio čvrste i dobre temelje i od njegovog dolaska mi uspijevamo zadržati ritam koji nam je i on sam dao i svake godine se borimo za prvo mjesto u Evropi. Ponosim se što sam dio Borčeve istorije“, govori Malbašić.

O večerašnjem spektaklu na Gradskom stadionu takođe je kratko prokomentarisao Malbašić te je prognozirao i rezultat, koji će prema njegovim riječima biti skromnih 1:1.

Borac i Atalanta sastaju se večeras u 21 čas u 4. kolu Konferencijske lige.