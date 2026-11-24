Mnogi će reći Atalanta je najbolja ekipa koje je ikada gostovala na Gradskom stadionu, pa sa igračke strane, za utakmice poput ove se živi.

Atalanta je u posljednjoj deceniji postala klub koji pripada društvu najboljih u Italiji. Polufinalista Lige šampiona, osvajač Lige Evrope, najveći su uspjeh boginje, kako je od milja zovu navijači iz Bergama. Veličine protivnika svjestan je i Borčev Danijel Romera.

"Za klub važna i velika utakmica. Bitna je za cijeli grad. Na nama je da odigramo najbolje što možemo i probamo da pobijedimo velikog protivnika. Znam da će stadion biti pun. Navijači žive za ovaj istorijski meč. Želim da ih usrećimo pobjedom".

Borac i Atalanta sastaju se u četvrtak u 21 čas. Zanimljivo, gosti prije utakmice neće testirati travu na Gradskom stadionu već će trening odraditi u Bergamu i zatim se zaputiti ka Banjaluci. Crveno plavi su bez pomoći Stefana Savića i Anderson Esiti, pod znakom pitanja je Ante Roguljić zbog povrede skočnog zgloba zadobijene u posljednjem meču.