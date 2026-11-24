Fudbalski savez Engleske (FA) poništio je crveni karton koji je defanzivac Mančester junajteda Leni Joro dobio u derbiju protiv Liverpula, pa neće morati da odradi suspenziju od jedne utakmice.

Kako je saopštio FA, nezavisna regulatorna komisija usvojila je zahtjev zbog neopravdanog isključenja, a pismeno obrazloženje odluke biće objavljeno naknadno.

Joro je isključen već u osmom minutu utakmice 11. kola Premijer lige na Enfildu, odigrane u nedjelju, 22. novembra. Sudija mu je pokazao crveni karton zbog sprečavanja očigledne prilike za gol, nakon što je kao posljednji igrač odbrane srušio Aleksandera Isaka malo izvan šesnaesterca.

Liverpul je iz slobodnog udarca dosuđenog nakon tog prekršaja poveo preko Dominika Soboslaja, a utakmicu je dobio rezultatom 4:0. Bio je to debi Maurisija Poketina na klupi Junajteda, koji je nakon petog poraza ove sezone na pretposljednjem mjestu tabele.

Odluka FA ne mijenja rezultat utakmice, ali će Poketino u narednom kolu moći da računa na francuskog defanzivca.