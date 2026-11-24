Fudbalskoj reprezentaciji Senegala vraćena je titula šampiona Afrike nakon presude Suda za sportsku arbitražu (CAS).

Ovom presudom poništena je prethodna odluka kojom je Senegalu oduzeta titula osvojena na terenu.

Podsjetimo, finale Kupa afričkih nacija u Rabatu, u Maroku, protiv domaće selekcije obilježio je haos, a pobjedu je odnio Senegal rezultatom 1:0.

Senegal je slavio nakon produžetaka, ali je ta pobjeda poništena skoro dva mjeseca kasnije, kada je Žalbena komisija Konfederacije afričkog fudbala presudila da je ova selekcija prekršila takmičarske propise napuštanjem terena u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena, u znak protesta zbog dosuđenog penala za Maroko.

Fudbalski savez Senegala potom je uložio žalbu najvišem pravnom organu u svijetu sporta, a tročlano vijeće saslušalo je njihov slučaj iza zatvorenih vrata u Lozani 8. oktobra.

U svojoj presudi, vijeće CAS-a podržalo je odluku sudije Žan-Žaka Ndale da se utakmica nastavi nakon što se reprezentacija Senegala vratila na teren i meč odigrao do kraja.

„Sud je saopštio da smatra da je odluka sudije da nastavi utakmicu ili da je prekine definitivno u njegovoj isključivoj nadležnosti. Zviždukom za nastavak igre, sudija je smatrao da su uslovi za nastavak utakmice ispunjeni, obje ekipe su ponovo bile na terenu i obje su izrazile spremnost da nastave“, navedeno je u saopštenju.

Senegalu je ovo druga titula prvaka Afrike, nakon što je prvi put osvojio ovo takmičenje 2021. godine.