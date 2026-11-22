Samo nekoliko trenutaka nakon velikog slavlja sa Bokom Juniors, Leandro Paredes je šokirao svijet kada se iznenada srušio tokom televizijskog intervjua.

Nekadašnji vezista Pari Sen Žermena, Rome i Juventusa imao je problema zbog velike vrućine i visoke vlažnosti vazduha u kolumbijskoj Barankilji, gdje je njegov tim savladao brazilski Atletiko Mineiro rezultatom 2:0 i osvojio Kopa Sudamerikanu.

Fudbal Boka Juniors osvojila Kopa Sudamerikana

Paredes je tokom drugog poluvremena morao da napusti igru, a problemi su se nastavili i nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. Dok je davao izjavu za televiziju, argentinski fudbaler iznenada se srušio, a novinar koji je razgovarao sa njim pokušao je da ga zadrži i ublaži pad.

Srećom, nakon ukazane pomoći, Paredes je došao sebi, uspio da ustane i samostalno ode do svlačionice, gdje se pridružio saigračima u proslavi osvojenog trofeja.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

Koliko je situacija bila ozbiljna u tim trenucima, pokazuje i činjenica da je fudbaler morao da dobije medicinsku pomoć na licu mjesta. Ipak, kasnije se oglasio i umirio zabrinute navijače.

"Hvala svima na porukama. Bila je u pitanju samo vrtoglavica", napisao je Paredes na Instagramu.

Velika vrućina bila je jedna od glavnih tema i prije utakmice. U Barankilji se očekivala temperatura od čak 32 stepena Celzijusa, uz vlažnost vazduha od oko 80 odsto, što je predstavljalo dodatni napor za fudbalere.

Trener Boke Juniors Rodolfo Aruabarena otkrio je da je primijetio da Paredes ima problema još tokom prvog poluvremena.

"Pred kraj prvog poluvremena osjetio je vrtoglavicu. Bilo mu je malo bolje tokom pauze, ali poslije deset minuta drugog poluvremena moglo je da se vidi da se muči", objasnio je trener, prenosi "Telegraf".

Paredes je ponikao u Boki Juniors, iz koje je 2015. godine otišao u Evropu. Tokom karijere nastupao je za Pari Sen Žermen, Romu i Juventus, a sa reprezentacijom Argentine osvojio je Svjetsko prvenstvo.

Za Boku je ovaj trijumf imao i posebnu istorijsku težinu. Argentinski velikan prekinuo je 18-godišnji čekanje na međunarodni trofej, a osvajanjem 19. međunarodnog pehara postao je najtrofejniji južnoamerički klub od 1960. godine.

Tako je na vječnoj listi pretekao velikog rivala Independijente, koji iza sebe ima 18 međunarodnih trofeja.