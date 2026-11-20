U Kozarskoj Dubici i ovog decembra će se održaće Novogodišnji turnir u malom fudbalu.

Pobjedniku turnira će pripasti 16.000 KM, dok drugo mjesto osvaja 2.000 KM.

Takmičenje se organizuje u više kategorija: seniori, veterani, kadeti, pioniri, predpioniri i pjetlići.

Početak turnira je 9. decembra, a ekipe se mogu prijaviti do 8. decembra na broj telefona 066/650-535.

Turnir u malom fudbalu

"Posebno ističemo i dugogodišnju podršku koju naš turnir ima od Palate Republike, još od perioda pandemije, kada je tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pružio podršku njegovom održavanju, koja se nastavila i u narednim godinama", navode organizatori.

Pokrovitelj turnira je Opština Kozarska Dubica, a medijski pokrovitelj je Centar za informisanje i kulturu.