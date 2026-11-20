Autor:ATV redakcija
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U Kozarskoj Dubici i ovog decembra će se održaće Novogodišnji turnir u malom fudbalu.
Pobjedniku turnira će pripasti 16.000 KM, dok drugo mjesto osvaja 2.000 KM.
Takmičenje se organizuje u više kategorija: seniori, veterani, kadeti, pioniri, predpioniri i pjetlići.
Početak turnira je 9. decembra, a ekipe se mogu prijaviti do 8. decembra na broj telefona 066/650-535.
"Posebno ističemo i dugogodišnju podršku koju naš turnir ima od Palate Republike, još od perioda pandemije, kada je tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pružio podršku njegovom održavanju, koja se nastavila i u narednim godinama", navode organizatori.
Pokrovitelj turnira je Opština Kozarska Dubica, a medijski pokrovitelj je Centar za informisanje i kulturu.
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