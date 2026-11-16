Fudbaleri Srbije poraženi su u utakmici šestog kola Lige nacija od Grčke u Volosu i grupu u A diviziji završili kao posljednji bez bodova.

Ipak, pošto su i Turska i Češka takođe bez bodova na kraju takmičenja, reprezentacija Srbije je zbog bolje gol-razlike izbjegla direktno ispadanja u B rang i igraće u baražu.

Puka sreća i čist splet okolnosti pogledao je Orlove, vjerovatno nezasluženo. Ipak, naš tim će krajem marta u dvomeču imati novu priliku da ostane u elitnom društvu, a polako se kristališu i potencijalni protivnici. Žrijeb je na programu u petak 20. novembra, a već u utorak ćemo imati jasnu sliku.

Tokom večeri, Slovenija je postala drugi mogući rival Srbije u baražu, pošto je kao gost savladala Sjevernu Makedoniju i pretekla Škotsku u grupi 1 B lige. Škoti su razbijeni od strane Švajcarske, koja je otišla korak iznad.

Odranije je poznato da je Bosna i Hercegovina kao drugoplasirana u grupi 4 B divizije Lige nacija takođe obezbijedila baraž i za sada je jedan od dva potencijalna rivala Orlova.

Preostala dva moguća suparnika u plej-ofu za ostanak / ulazak u A ligu Srbija će saznati u utorak, kada budu odigrani i mečevi u grupama 2 i 3. U grupi 2 Sjeverna Irska i Mađarska imaju 11 i 10 bodova, a susjed je trenutno na mjestu koje vodi u baraž.

Situacija je po Srbiju daleko komplikovanija u grupi 3, pošto je tamo tzv. Kosovo na drugoj poziciji sa šest, a Irska treća sa pet bodova. Okupirana teritorija južne srpske pokrajine za sada zauzima mjesto koje vodi u baraž, i ukoliko ostane iznad Irske i na kraju grupne faze, trebalo bi da UEFA zabrani potencijalni susret dva tima u baražu, shodno tome da Srbija ne priznaje nezavisnost svoje teritorije.

U posljednjem kolu, u grupama 2 i 3 igraju Mađarska - Sjeverna Irska direktan duel za prvu poziciju, odnosno Irska i tzv. Kosovo, takođe direktan okršaj.

U plej-ofu je poznato da će zasigurno igrati i Vels i Hrvatska iz A divizije, odnosno pored srpske selekcije Danska ili Norveška, u zavisnosti od ishoda njihovog međusobnog meča u utorak. Ipak, protiv te tri selekcije Srbija ne može da igra, pošto oni dolaze iz istog ranga kao Orlovi.

(Telegraf)