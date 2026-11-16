Fudbalska reprezentacija Srbije je završila učešće u Ligi nacija, bar u grupnoj fazi i sigurno je da će Orlovi ovo željeti što prije da zaborave.

Srpska selekcija je poražena i u šestom meču, ovoga puta je Grčka slavila na svom terenu sa 1:0, te Srbija nema nijedan bod.

Srbija je konačno završila agoniju zvanu grupna faza Lige nacija, gdje su nade bile velike, gdje su očekivanja tinjala, ali na kraju se Srbija mora zadovoljiti samo još jednim šamarom koji će i te kako da bridi na obrazu.

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Ova utakmica protiv Grčke je bila samo još jedan pokazatelj svega što se izdešavalo u prethodnih pet utakmica. Prethodni mečevi su pokazali koliko je zapravo Srbija nemoćna, bezidejna selekcija.

Protiv Nemaca je postignut gol, ali protiv Grka se igrala "viktorija", a Đorđe Petrović je bio na vjetrometini i morao je da brani svih 90 minuta, piše "Telegraf".