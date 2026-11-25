Borac je dobra ekipa koja je dobro utrenirana i utakmica neće biti jednostavna, rekao je trener Atalante Mauricio Sari pred sutrašnji meč u Banjaluci.

"Dobra su ekipa, dobru su utrenirani i imaju visok nivo igre. Imaju dva dobra mlada igrača", rekao je Sari.

On kaže da od svojih igrača traži maksimalan pristup.

"Utakmica će biti teška iako mnogi misli da će biti jednostavna za nas. Zahtijevam maksimalan pristup igrača bez predrasuda jer to može da bude bolna lekcija", kaže Sari.

Utakmica Lige konferencije zakazana je za 21.00 čas, a ulaznice su davno rasprodate, što garantuje da banjalučku publiku večeras očekuje pravi praznik fudbala.