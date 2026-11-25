Autor:ATV redakcija
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Gradski stadion u Banjaluci spreman je za sutrašnji fudbalski spektakl između banjalučkog Fudbalskog kluba "Borac" i "Atalante" iz Bergama.
Gradski stadion spremno dočekuje goste iz Italije, koji su doputovali u Banjaluku.
Utakmica Lige konferencije zakazana je za 21.00 čas, a karte su davno rasprodate.
Sigurno je da banjalučku publiku očekuje pravi praznik fudbala.
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