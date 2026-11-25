Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Gradski stadion u Banjaluci spreman je za sutrašnji fudbalski spektakl između banjalučkog Fudbalskog kluba "Borac" i "Atalante" iz Bergama.

Gradski stadion spremno dočekuje goste iz Italije, koji su doputovali u Banjaluku. Utakmica Lige konferencije zakazana je za 21.00 čas, a karte su davno rasprodate. Sigurno je da banjalučku publiku očekuje pravi praznik fudbala.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.