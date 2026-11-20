Fudbalski klub Sloga DIPO iz Gornjih Podgradaca uputio je pismo zahvalnosti svima koji su pomogli i uveličali obilježavanje 100 godina postojanja kluba, ističući da je jubilej bio jedan od najznačajnijih događaja u istoriji ovog kolektiva.

U pismu se navodi da je klub jesenji dio sezone 2026/2027. u Područnoj ligi Gradiška završio na trećem mjestu, što predstavlja nagovještaj povratka na staze uspjeha.

Ipak, centralni događaj u godini na izmaku bila je proslava velikog jubileja – vijeka postojanja Sloge DIPO.

Obilježavanje je počelo u aprilu prijateljskom utakmicom sa komšijama iz FK Kozara, kojima su iz kluba zahvalili na gostovanju. Centralna svečanost održana je 26. juna kada su priređene svečana akademija i promocija monografije i filma o stotinu godina kluba.

Posebnu zahvalnost uputili su bivšim igračima, trenerima, članovima uprave, navijačima i brojnim gostima, među kojima su bili predstavnici institucija Republike Srpske i BiH, Grada Gradiška, fudbalskih saveza, privrednici i sportski radnici.

Sloga DIPO Ustupljena fotografija

Proslava je nastavljena dan kasnije na stadionu „Dr Milutin Vučkovac“, gdje su snage odmjerili veterani Crvene zvezde i Partizana iz Beograda. Iz Sloge su istakli da je njihov dolazak učinio stogodišnjicu nezaboravnom.

Zahvalnost je upućena i autorima monografije i filma, Slobodanu Borjanoviću i Đorđu Starčeviću, kao i medijskim kućama koje su pratile jubilej, među kojima je i ATV.

“Hvala svima koji su kroz ovih 100 godina doprinijeli pisanju istorije FK Sloga DIPO iz Gornjih Podgradaca! Neka Sloga DIPO živi vječno”, poručili su iz uprave kluba i Organizacionog odbora za proslavu stogodišnjice.