Ognjen Zarić, 37-godišnji stručnjak iz Teslića, ostvaruje zapažene rezultate na klupi austrijskog Altaha, gdje se već nametnuo kao najuspješniji trener kluba u posljednjih deset godina, računajući prosjek osvojenih bodova po utakmici.

Naravno, u periodu od posljednjih 10 godina, računajući prosjek osvojenih bodova po utakmici.

Zarić je ekipu iz Forarlberga preuzeo u januaru ove godine, a na 33 utakmice u svim takmičenjima osvojio je prosječno 1,39 bodova. Od odlaska Damira Kanadija 2016. godine nijedan trener koji je imao stalnu ulogu na klupi Altaha nije ostvario bolji učinak.

Iza Teslićanina su, između ostalih, ostali i poznata fudbalska imena poput Miroslava Klosea, Ludovika Manjana, Fabija Ingoliča i Klausa Šmita. Kanadi je, prije odlaska iz Altaha, ostvario prosjek od 1,71 bod po utakmici, ali je riječ o učinku iz njegovog ranijeg mandata.

Zarić ne krije zadovoljstvo zbog statistike, ali naglašava da mu je važniji napredak ekipe i način na koji klub funkcioniše.

"Naravno da me to raduje i čini ponosnim. Kada se uzme u obzir da prethodne godine nisu bile jednostavne za Altah, ova uspješna kalendarska godina pokazuje da zajedno, korak po korak, razvijamo klub u pravom smjeru. To je potvrda dobrog rada ekipe, stručnog štaba i cijelog kluba“, poručio je Zarić, prenosi portal "Nezavisne".

Altah je prvi klub koji Zarić samostalno vodi u austrijskoj Bundesligi. Prije dolaska u Forarlberg iskustvo je sticao u Švajcarskoj, gdje je radio kao pomoćni trener, a potom vodio ekipu do 21 godine Bazela. Nakon toga je preuzeo Vintertur.

Njegov tim trenutno zauzima deseto mjesto na tabeli, sa četiri boda više od posljednjeplasiranog Volfsbergera, dok ga šest bodova dijeli od pozicije koja vodi u šampionsku grupu.

Do odlaska na zimsku pauzu Altah očekuju još četiri utakmice, protiv Šturma, GAK-a, Salcburga i Vatensa. Zanimljivo je da je Zarićev tim tokom dosadašnjeg mandata već upisivao pobjede protiv svakog od ovih protivnika.

Ipak, trener ne želi da se fokusira isključivo na bodovni učinak, već insistira na prepoznatljivom stilu igre i zajedništvu.

"Jedno su bodovi, a drugo naš identitet. Ako budemo igrali onako kako želimo i uz to osvojimo što više bodova, možemo sa dobrim osjećajem otići na zimsku pauzu. Važno mi je da nastupamo hrabro i da budemo snažni kao kolektiv. To mora da nas krasi. Kada djelujemo kao prava ekipa, možemo se suprotstaviti svakom protivniku“, zaključio je Zarić.