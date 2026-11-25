Reprezentacija Srbije uputila se ka Litvaniji, gdje će odigrati još jednu utakmicu u FIBA kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Selektor Dušan Alimpijević na raspolaganju će imati 13 košarkaša koji su spremni da brane boje Srbije u Klaipedi. Utakmica je na programu u četvrtak u 17.30 časova.

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević priključio se nacionalnom timu tokom jutarnjih časova na aerodromu „Nikola Tesla“, nakon što je njegov Bešiktaš u utorak uveče izgubio od Pariza. Alimpijević će voditi tim u Litvaniji, a potom će u nedjelju, 29. novembra, komandovati „orlovima“ u Beogradu protiv Italije.

Ko putuje u Litvaniju?

Selektor Alimpijević na raspolaganju ima 13 igrača. Tu su: Aleksa Avramović, Filip Barna, Nikola Đurišić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Andrej Lučić, Vojin Medarević, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Alen Smailagić i Lazar Stefanović, prenio je „Meridijan“.

Iako su ranije bili na spisku, zbog obaveza u Evroligi u timu nisu: Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Arijan Lakić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Filip Petrušev i Nikola Tanasković, kao i Uroš Plavšić.

Ko igra za Litvaniju protiv Srbije?

Spisak reprezentacije Litvanije za utakmicu protiv Srbije: Augustas Marčuljonis, Kristupas Žemaitis, Vaidas Karinjauskas, Dovidas Gedraitis, Dejvidas Sirvidis, Margiris Normantas, Ignas Brazdejkis, Gitis Radzevičijus, Osvaldas Olisevičijus, Marek Blaževič, Gabrijelijus Maldunas, Laurinas Biritis i Gitis Masijulis.

Kada igra Srbija?

- 26. novembar: Litvanija – Srbija (17.30)

- 29. novembar: Srbija – Italija (19.00)