Džabari Parker na pragu je novog angažmana nakon završetka saradnje sa Partizanom. Nekadašnji drugi pik NBA drafta, prema pisanju španskih i kineskih medija, dogovorio je prelazak u Šenžen Leopardse, koji se takmiče u kineskoj CBA ligi.

Ipak, posao još nije zvanično potvrđen, pošto američki košarkaš treba da obavi ljekarske preglede, nakon čega bi trebalo da uslijedi potpisivanje ugovora.

Parker je prethodnih mjeseci bio u centru pažnje zbog neuspješne epizode u Partizanu, u koji je stigao u ljeto 2025. godine iz Barselone kao jedno od najzvučnijih pojačanja crno-bijelih.

Očekivalo se da će svojim NBA i evroligaškim iskustvom predstavljati veliko pojačanje, ali Amerikanac nije uspio da opravda očekivanja.

U dresu Partizana odigrao je 15 utakmica u Evroligi, uz prosjek od 7,7 poena i 2,5 skokova za nešto više od 19 minuta na parketu.

Njegov učinak nije bio na očekivanom nivou, a tokom sezone izgubio je mjesto u rotaciji. Situacija se dodatno pogoršala nakon odlaska na pozajmicu u Huventud iz Badalone u februaru 2026. godine, gdje je završio sezonu.

Po povratku u Beograd postalo je jasno da Parker nije u planovima stručnog štaba Đoana Penjaroje za novu sezonu.

Iako je i dalje imao važeći ugovor sa crno-bijelima do ljeta 2027. godine, dvije strane su tek 23. oktobra uspjele da postignu dogovor o sporazumnom raskidu saradnje.

Time je okončana višemjesečna saga, koja je predstavljala i značajno finansijsko opterećenje za Partizan.

Predsjednik kluba Ostoja Mijailović naknadno je otkrio da je Parker za prethodnu sezonu dobio bruto 3,1 milion dolara, dok je za drugu godinu ugovora dogovoreno da mu bude isplaćeno približno 50 odsto predviđenog iznosa, prenosi b92.