Košarkaška reprezentacija BiH poražena je od Litvanije u Sarajevu sa 85:73.

Time je i ozvaničen kraj trke za odlazak na Svjetsko prvenstvu, jer više ne postoji ni matematička šansa za tako nešto.

BiH je nakon 10 odigranih mečeva na posljednjoj šestoj poziciji Grupe J sa tri pobjede i sedam poraza.

Republika Srpska Dodik prozvao Arenu sport i Telekom Srbije: "Da čovjek ne povjeruje!"

Najefikasniji u BiH bio je Džanan Musa sa 22 poena, dok su Marić i Kastaneda dodali 10.

Naredni meč će BiH igrati protiv Italije, ali rezultatski neće donijeti promjenu.