Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Košarkaška reprezentacija BiH poražena je od Litvanije u Sarajevu sa 85:73.
Time je i ozvaničen kraj trke za odlazak na Svjetsko prvenstvu, jer više ne postoji ni matematička šansa za tako nešto.
BiH je nakon 10 odigranih mečeva na posljednjoj šestoj poziciji Grupe J sa tri pobjede i sedam poraza.
Republika Srpska
Dodik prozvao Arenu sport i Telekom Srbije: "Da čovjek ne povjeruje!"
Najefikasniji u BiH bio je Džanan Musa sa 22 poena, dok su Marić i Kastaneda dodali 10.
Naredni meč će BiH igrati protiv Italije, ali rezultatski neće donijeti promjenu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
2 h0
Košarka
11 h0
Košarka
1 d0
Košarka
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu