Poznati su novi detalji tragedije koja je potresla sarajevsku sportsku javnost nakon smrti rukometaša ORK Bosne.

Igrač sa inicijalima I. Š., rođen 1991. godine, nastupao je na poziciji desnog beka, a rukometnu karijeru počeo je upravo u ovom klubu.

Trener Bosne Zuhdija Korkarić potvrdio je za N1 da se rukometaš dugi niz godina bavio ovim sportom te da je bio dio kluba gotovo od samih početaka svoje karijere.

"Igrao je na poziciji desnog beka kod nas. Momak je dugo godina u rukometu, od nekih 2010. godine, mislim, tako da je skoro 20 godina u ovom sportu. Kod nas je i počeo i, evo, završio, što se kaže", kazao je Korkarić.

Trener je opisao i teške trenutke nakon što je igraču iznenada pozlilo.

"Našem igraču je na poluvremenu jednostavno pozlilo. Učinili smo sve. Tu su bila dva doktora i Hitna pomoć i zaista je urađeno sve što se u tom trenutku moglo učiniti. Međutim, jednostavno nije bilo pomoći. Izgubio je život", rekao je Korkarić.

Dodao je da je tragedija teško pogodila cijelu ekipu.

"Sve nas je to potreslo i ne znam šta bih vam rekao. Ne znam ni kako pričam", istakao je trener Bosne.

Podsjetimo, tragedija se dogodila danas 29. novembra, tokom utakmice Prve lige Federacije BiH – Jug između ORK Bosne i Željezničara, odigrane u Olimpijskoj dvorani "Ramiz Salčin" u Sarajevu. Rukometašu je pozlilo u svlačionici na poluvremenu, nakon čega su uslijedili pokušaji reanimacije i intervencija Hitne pomoći. Uprkos naporima ljekara, preminuo je, a utakmica je prekinuta.