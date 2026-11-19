Skupštine Grada Banjaluka nije bilo tri mjeseca, ali to će se konačno promijeniti. Nova redovna sjednica zakazana je za danas, 19. novembar, sa početkom u 9.00 časova.

Skupština će razmatrati nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 352,91 milion KM, što je 69 miliona KM ili za 24,3 odsto više od prvobitnog budžeta.

Pred odbornicima će se naći i prijedlog odluke o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava, rezervisanih sredstava, neutrošenog suficita iz 2025. godine i iz prethodnih perioda, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju stope poreza za nepokretnosti na području grada za narednu godinu.

Biće razmatran i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta grada za 2025. godinu i godišnji izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave za istu godinu.

Na redovnoj sjednici naći će se i prijedlog odluke o komunalnom redu i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama, regulacioni planovi, zamjena zemljišta, ali i prijedlog odluke o izmjenama odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banjaluke.

Sjednica je zakazana za 9.00 časova.

Banjalučki odbornici su posljednju redovnu sjednicu održali početkom jula, a vanrednu početkom avgusta.