Zakon o komunalnim djelatnostima jasno propisuje nadležnost lokalne samouprave kada je riječ o funkcionisanju daljinskog grijanja, ali i utvrđivanju cijene koja bi trebalo da pokrije troškove poslovanja. Eko toplane tvrde da su njihovi troškovi skočili za 86%, te im je za poslovanje neophodno poskupljenje od 52%. U Gradskoj upravi za to nemaju sluha. Ni pred odbornicima se to pitanje nije našlo, tako nisu dali saglasnost za novu cijenu grijanja, niti su obezbijeđene tražene subvencije. Izostanak reakcije grada Banjaluka, kako kažu u Eko toplanama, nanio je ozbiljnu materijalnu štetu tom preduzeću zbog čega će ova priča dobiti sudski epilog. Iz grada im se otkad je usaglašeno da je potrebno povećati cijene, niko nije obratio.

"Trenutno niko, evo do danas. Zato smo mi i uputili apel i gradu i Skupštini. Na kraju smo i medijima poslali saopštenje. Mi smo 24 sata na raspolaganju da se sjedne i pronađe rješenje. Mi za sad nemamo nikakvu reakciju grada da dobijemo ta grand sredstva ili povećanje cijene, valuta prilazi kraju", kazao je direktor Eko toplana Banjaluka Dragiša Zečević.

Pored tužbe, najavljuju se i restrikcije grijanja. Ukoliko do njih dođe isporučivaće se samo zakonski minimum toplotne energije, tj. samo 20 stepeni celzijusa.

"Mi se trudimo od otvaranja do danas da tu temperaturu držimo između 22 i 24 stepena, zavisno od termoizolacije objekta. Tamo gdje je dobra termika imate i preko 24/25stepeni. Mi trenutno više jednostavno nemamo taj luksuz da pregrijavamo prostore, sada ćemo samo svesti tu temperaturu koja je propisana da bi mogli omogućiti produženje rada sa postojećim zalihama drveta koje imamo", dodao je Zečević.

Prihodi Eko toplane, kako kažu, iznose 23 miliona maraka, dok troškovi prelaze 30 miliona. Uprava taj problem ne može rješavati novim zaduženjima za koje nema pokriće u budućim prihodima. Upitna grijna sezona.

"Akumulirao se ogroman gubitak. Ova sezona teško da se može pregurati, a da ne dođe do zastoja", naveo je Zečević.

Za građane koji nemaju grijanje, ipak stižu dobre vijesti. Oni koji nemaju grijanje, dobiće manje račune.

"U ulicama i naseljima gdje nije došlo do isporuke toplotne energije, korisnici koji su se obraćali, ali i oni koji se nisu obraćali, a žive na tim lokacijama će dobiti bonifikaciju. Mi nemamo nikakav problem s tim da korisnici koji nisu dobili dobru uslugu dobiju određene popuste", istakao je direktor Eko toplana Banjaluka Dragiša Zečević.

Dok riješimo problem grijanja, potom će ponovo i problemi sa vodom. Zato bi bilo dobro da se, prije neradne nedjelje, odbornici pozabave civilizacijskim problemima.