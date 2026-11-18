Skupštine Grada Banjaluka nije bilo tri mjeseca, ali to će se konačno promijeniti. Nova redovna sjednica zakazana je za četvrtak, 19. novembar, sa početkom u 9.00 časova.

Ipak, iako se pred odbornicima nalazi obiman dnevni red, na njemu se neće naći dvije ključne teme koje trenutno najviše opterećuju Banjalučane, problem gradskog grijanja i kvalitet vazduha.

Predsjednik Skupštine Grada Ljubo Ninković istakao je za ATV da se gradski parlament suočava i sa ozbiljnim organizacionim problemima.

"Činjenica je da imamo pet odbornika koji su prihvatili mandate u Narodnoj skupštini ili u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ne bismo trebali da radimo sa njima, ali postoji mogućnost da se neko od njih, poput kolege Milanovića koji je tek juče potpisao ostavku, formalno pojavi i učestvuje u radu. Više računam na njihovu kolegijalnost i moralnu obavezu nego na CIK, od kojeg već dva dana uzalud pokušavam da dobijem zvanično i ovjereno rješenje da ti ljudi više nisu odbornici ili da su imenovani zamjenski mandati. To je ozbiljan problem jer kada od 31 odbornika nemate petoro, to se i te kako osjeti", poručio je Ninković za ATV.

On je dodao da od strane predlagača i Gradske uprave nema ozbiljnih materijala, ali da je dnevni red u međuvremenu dodatno opterećen.

"Pored 35 osnovnih tačaka, stiglo je još devet za dopunu, među kojima su regulacioni planovi, nacrt budžeta, zamjene zemljišta i dokupljivanje parcela. Vrlo je interesantno kako gradonačelnik jedno govori u Bijeljini, a sasvim drugo radi kada se vrati u Banjaluku, ali moramo se boriti", rekao je Ninković.

O grijanju i Eko toplanama

Govoreći o akutnom problemu sa„Eko toplanama i najavama poskupljenja, predsjednik gradskog parlamenta je naglasio da povećanje cijena za građane mora biti posljednja, iznuđena mjera.

"Poskupljenje je zadnja opcija. Prije toga moramo dobiti detaljne informacije o rashodima „Eko toplana“, koji su nevjerovatno veliki. Građani moraju znati da je to privatna firma sa 51 odsto vlasništva, dok Grad ima 49 odsto. Biznis planom su bile predviđene i dividende za Grad, a mi danas nemamo informacije ni koliko su platili ni šta su radili. Imamo informacije o ogromnim troškovima za advokatske i konsultantske usluge, kao i za menadžerske plate. Ne možemo preko leđa građana pokrivati njihovo rasipanje. Neka smanje svoje plate i neka vrate kadrove koje su doveli iz drugih gradova", kategoričan je Ninković.

Zagađenje vazduha čeka materijal iz Gradske uprave

Na pitanje ATV-a o alarmantnom zagađenju vazduha u gradu, Ninković je podsjetio da su odbornici prije godinu dana podržali mjere koje je predložio gradonačelnik.

"Tada su nam te mjere predstavljene kao revolucionarne, a danas vidimo da vazduh nije samo zagađen, nego i nezdrav. Mjere nisu dale rezultat. Tražimo od gradonačelnika da izađe sa zvaničnim mjerenjima relevantnih institucija i da podnese izvještaj šta je od usvojenog uopšte primijenjeno. Znam sigurno da neke mjere, poput kontrole ložišta u velikim privrednim subjektima, uopšte nisu sprovedene. Najavio sam tri vanredne sjednice o vazduhu, grijanju i javnom prevozu i čim dobijemo materijale od Gradske uprave, one će biti održane", istakao je Ninković za ATV.

Šta je sve na dnevnom redu?

Podsjećamo, banjalučki odbornici su posljednju redovnu sjednicu održali početkom jula, a vanrednu početkom avgusta. Na sutrašnjem zasjedanju razmatraće se: