Autor:ATV redakcija
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Skupštine Grada Banjaluka nije bilo tri mjeseca, ali to će se konačno promijeniti. Nova redovna sjednica zakazana je za četvrtak, 19. novembar, sa početkom u 9.00 časova.
Ipak, iako se pred odbornicima nalazi obiman dnevni red, na njemu se neće naći dvije ključne teme koje trenutno najviše opterećuju Banjalučane, problem gradskog grijanja i kvalitet vazduha.
Predsjednik Skupštine Grada Ljubo Ninković istakao je za ATV da se gradski parlament suočava i sa ozbiljnim organizacionim problemima.
"Činjenica je da imamo pet odbornika koji su prihvatili mandate u Narodnoj skupštini ili u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ne bismo trebali da radimo sa njima, ali postoji mogućnost da se neko od njih, poput kolege Milanovića koji je tek juče potpisao ostavku, formalno pojavi i učestvuje u radu. Više računam na njihovu kolegijalnost i moralnu obavezu nego na CIK, od kojeg već dva dana uzalud pokušavam da dobijem zvanično i ovjereno rješenje da ti ljudi više nisu odbornici ili da su imenovani zamjenski mandati. To je ozbiljan problem jer kada od 31 odbornika nemate petoro, to se i te kako osjeti", poručio je Ninković za ATV.
On je dodao da od strane predlagača i Gradske uprave nema ozbiljnih materijala, ali da je dnevni red u međuvremenu dodatno opterećen.
"Pored 35 osnovnih tačaka, stiglo je još devet za dopunu, među kojima su regulacioni planovi, nacrt budžeta, zamjene zemljišta i dokupljivanje parcela. Vrlo je interesantno kako gradonačelnik jedno govori u Bijeljini, a sasvim drugo radi kada se vrati u Banjaluku, ali moramo se boriti", rekao je Ninković.
Govoreći o akutnom problemu sa„Eko toplanama i najavama poskupljenja, predsjednik gradskog parlamenta je naglasio da povećanje cijena za građane mora biti posljednja, iznuđena mjera.
"Poskupljenje je zadnja opcija. Prije toga moramo dobiti detaljne informacije o rashodima „Eko toplana“, koji su nevjerovatno veliki. Građani moraju znati da je to privatna firma sa 51 odsto vlasništva, dok Grad ima 49 odsto. Biznis planom su bile predviđene i dividende za Grad, a mi danas nemamo informacije ni koliko su platili ni šta su radili. Imamo informacije o ogromnim troškovima za advokatske i konsultantske usluge, kao i za menadžerske plate. Ne možemo preko leđa građana pokrivati njihovo rasipanje. Neka smanje svoje plate i neka vrate kadrove koje su doveli iz drugih gradova", kategoričan je Ninković.
Na pitanje ATV-a o alarmantnom zagađenju vazduha u gradu, Ninković je podsjetio da su odbornici prije godinu dana podržali mjere koje je predložio gradonačelnik.
"Tada su nam te mjere predstavljene kao revolucionarne, a danas vidimo da vazduh nije samo zagađen, nego i nezdrav. Mjere nisu dale rezultat. Tražimo od gradonačelnika da izađe sa zvaničnim mjerenjima relevantnih institucija i da podnese izvještaj šta je od usvojenog uopšte primijenjeno. Znam sigurno da neke mjere, poput kontrole ložišta u velikim privrednim subjektima, uopšte nisu sprovedene. Najavio sam tri vanredne sjednice o vazduhu, grijanju i javnom prevozu i čim dobijemo materijale od Gradske uprave, one će biti održane", istakao je Ninković za ATV.
Podsjećamo, banjalučki odbornici su posljednju redovnu sjednicu održali početkom jula, a vanrednu početkom avgusta. Na sutrašnjem zasjedanju razmatraće se:
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