Prema riječima nadležnih u Odjeljenju za saobraćaj i puteve Grada Banjaluka trenutno se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija za pomenuti projekat. Takođe, pored tvrdnje da je ovo najbolje rješenje za saobraćaj u Banjaluci, nadležni u Odjeljenju za saobraćaj i puteve navode kako kružne raskrsnice ne mogu trajno riješiti problem svakodnevnih saobraćajnih gužvi u gradu.

Odbornik Igor Maksić započeo je diskusiju tokom aktuelnog časa Skupštine grada Banjaluka na temu saobraćajnog kolapsa na ukrštanju Gundulićeve ulice, Ulice vojvode Radomira Putnika i Bulevar vojvode Živojina Mišića.

Na njegovo pitanje da li grad planira izgradnju kružnog toga na pomenutom potezu, nadležni predstavnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Grada Banjaluka, Valentina Balaban Radić je kazala da je projekat u planu, ali da datum nije preciziran.

„Što se tiče 'San Rema', jesu velike gužve tamo. Naravno da razmatramo mogućnost. Trenutno radimo projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju te raskrsnice i vjerovatno će se raditi o kružnoj raskrsnici“, odgovorila je Balaban Radić.

Balaban Radić je takođe naglasila da izgradnja kružnih tokova nije trajno rješenje, ali je kako kaže „gašenje mikropožara“. Kao trajno rješenje Balaban Radić je navela izgradnju obilaznica, precizirajući da su u pitanju dvije magistrale gdje se miješaju tranzitni, teretni i gradski saobraćaj.