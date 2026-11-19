Koliko je miliona utrošeno za čišćenje, toliko bi se reklo da ima i rupa na banjalučkim ulicama, a koje danima ispunjava kišnica, blato i lišće.

Lišće se sedmicama taloži poput brojnih drugih problema, lokve se sve više šire s obzirom da dotrajale saobraćajnice niko ne uređuje, iako su nadležnima u Gradskoj upravi Banjaluka puna usta modernizacije, rada i uređivanja.

Banjaluka ulice ATV

Fotografije koje možete vidjeti nisu fotografije nastale na periferiji grada, niti u nekoj od mjesnih zajednica u Banjaluci, nastale su u samom srcu najvećeg grada Republike Srpske.

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Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković najavljuje obilazak naselja u gradu kako bi čuo molbe i potrebe građana te je sklopio i anketu gdje će imati priliku odgovarati na dvadesetak pitanja, kako bi se moglo kasnije vijećati šta to njima treba i kako da se riješi.

Blato, liše Banjaluka ATV

Čudno da prvi čovjek grada uz brojne saradnike još uvijek nije shvatio šta treba gradu i građanima, ali svakako ne bi bilo loše da prošeta na nekoliko metara od Gradske uprave i naići će na prve probleme u svom dvorištu, a koje možete vidjeti na fotografijama.

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Ulice Banjaluka - lišće, blato ATV

Kada će nadležni konačno zasukati rukave i urediti ulice ili će jednostavno jedno jutro osvanuti prekrivene snijegom, ostaje da vidimo, a do tada pazite da se ne okliznete negdje i naravno, ostanite strpljivi dok sa đonova skidate naslage lišća i blata.