Građani banjalučkog naselja Borik okupili su se danas ispred Gradske uprave kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo predloženim izmjenama regulacionih planova za ovo naselje.

Ono su nosili transparente na kojima je pisalo "Škola nije skupa! Skupi su neobrazovani političari" i "Od betona ugrađenog u "5 novih parkova" mogla se napraviti cijela škola".

Protesti Gradska uprava Banjaluka ATV

Oni su držali transparente oko gradskog menadžera Mirne Savić Banjac dok je davala izjavu.

Protesti Gradska uprava Banjaluka ATV

"Okupili smo se ovdje jer smatramo da je gradska administracija na jedan hinjski način donijela odluku da se na dnevnom redu nađe ovaj regulacioni plan. Planirano je da se djeca strpaju u mračno prizemlje stambene zgrade, umjesto u vrtić kako je i planirano. Slali smo i peticiju od preko 300 stanara. Ne znam šta treba da uradimo da gradska administracija shvati da smo mi protiv izmjene regulaciono plana", kaže Tijana Grujić, predstavnica stanara naselja Centar–Aleja.

Podsjećamo, danas se održava sjednica Skupštine Grada Banjaluka na kojoj se nalazi nekoliko nekoliko regulacionih planova.