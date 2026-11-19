Autor:Marija Milanović
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Nakon četiri mjeseca čekanja, sada slijede četiri zasjedanja u banjalučkom parlamentu.
U toku je redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka, a predsjednik pomenute, Ljubo Ninković najavio je i tri tematske sjednice početkom narednog mjeseca.
Teme će biti o cijeni prevoza, stanju u banjalučkom Vodovodu kao i Eko Toplani.
"Očekujem vas iz Gradske uprave da na vrijeme dostavite materijale o kojima ćemo raspravljati na sjednicama. Obaveza Gradske uprave je da pripremi materijale o ove tri sedmice", rekao je Ninković.
Pomenute sjednice će se prema Ninkovićevim najavama održati 2. 3. i 4. decembra.
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