Nakon četiri mjeseca čekanja, sada slijede četiri zasjedanja u banjalučkom parlamentu.

U toku je redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka, a predsjednik pomenute, Ljubo Ninković najavio je i tri tematske sjednice početkom narednog mjeseca.

Teme će biti o cijeni prevoza, stanju u banjalučkom Vodovodu kao i Eko Toplani.

"Očekujem vas iz Gradske uprave da na vrijeme dostavite materijale o kojima ćemo raspravljati na sjednicama. Obaveza Gradske uprave je da pripremi materijale o ove tri sedmice", rekao je Ninković.

Pomenute sjednice će se prema Ninkovićevim najavama održati 2. 3. i 4. decembra.