Skupština grada Banjaluka sutra će nastaviti zasjedanje nakon što je sjednica prekinuta u petak jer, prema riječima predsjednika parlamenta Ljube Ninkovića, gradonačelnik Draško Stanivuković nije bio spreman da da uvodnu riječ na svoj godišnji izvještaj o radu.

Nastavak je zakazan za 9.00 časova, a uslijediće razmatranje izvještaja o radu gradonačelnika i Gradske uprave za 2025. godinu, izvještaj o realizaciji programa rada zimske službe za 2025/2026. i Program rada zimske službe za 2026/2027. godinu.

Na dnevnom redu je i nacrt gradskog budžeta za 2027. godinu u iznosu od 321 milion KM, konkurs za osnivanje prava građenja na gradskom zemljištu bez naknade radi rješavanja stambenog pitanja porodica sa četvoro i više djece, mladih bračnih parova do 35 godina i samohranih roditelja.

Odbornici će razmatrati i više prijedloga odluka o zakupu poslovnih prostorija pod posebnim uslovima.

U prvom dijelu sjednice 19. novembra raspravljano je o komunalnom redu, prijedlogu izmjena odluke o komunalnim taksama, više regulacionih planova, prijedlogu o utvrđivanju naziva Ulice hrabrih srca.

Podsjećanja radi, predsjednik banjalučke Skupštine najavio je i tri tematske sjednice početkom decembra mjeseca, a koje će se baviti pitanjima grijanja, Vodovoda, i gradskog prevoza.