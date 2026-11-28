Sanja Vulić biće član Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, najavio je generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić, navodeći da je taj stav potvrđen na posljednjoj sjednici Predsjedništva stranke.

Amidžić je poručio da Vulićeva, kao novoizabrani poslanik i potpredsjednik stranke, ima punu podršku SNSD-a za ovu funkciju, ističući njeno poznavanje rada parlamenta i političkih prilika u Sarajevu.

"Pokazala je da zna da zastupa naše stavove i da ne uzmiče kada treba braniti interese Republike Srpske. Upravo zato smatram da je dobar izbor za ovu funkciju. Ne sumnjam da će je obavljati odgovorno, sa jasnom sviješću o tome koga predstavlja i čije interese štiti", rekao je Amidžić.

Amidžić je ocijenio da su njen dosadašnji rad prepoznali i birači, koji su joj velikom podrškom na izborima potvrdili povjerenje za dalje zastupanje njihovih interesa.

Naglasio je da se raduje saradnji sa Vulićevom u institucijama BiH, uz poruku da će nastaviti da zastupaju interese Republike Srpske.

"Nastavićemo da se borimo za interese Republike Srpske u Sarajevu, svako u okviru svojih nadležnosti, ali sa istim političkim ciljem", naveo je Amidžić.

Dodao je da je SNSD spreman za razgovore i dogovore koji donose korist građanima, uz puno poštovanje ustavnog položaja i nadležnosti Republike Srpske.

"Na toj politici smo dobili povjerenje i nje ćemo se držati", poručio je Amidžić.